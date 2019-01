Marbach-Rielingshausen Ins neue Jahr gesprungen statt gerutscht

Marbach-Rielingshausen - Am Neujahrsmorgen herrscht Stille. Auch gegen elf Uhr sind die Straßen noch menschenleer und nur die Reste der Silvesterraketen zeugen von der Feier in der Nacht. Die Landschaft um Rielingshausen wird von Nieselregen überzogen und scheint in sich zu ruhen. Doch auf dem Gelände des Reit- und Fahrvereins Murrgau herrscht bereits Bewegung. Ein Pferd schaut neugierig aus seiner Box. In der Halle drehen drei Reiterinnen auf ihren Pferden Runde um Runde. Hin und wieder setzen sie zum Sprung über ein blau-gelbes Hindernis an, das mit Luftschlangen behängt wurde. Daneben steht die Zahl 2019 für den „Sprung ins neue Jahr“, der in den vergangenen rund 30 Jahren zu einer der Traditionen des Vereins geworden ist.