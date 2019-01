Marbach-Rielingshausen Gegen Geschossbau im Ortskern

Doch in Sachen Karlstraße wird nun nicht bis zu besagter Sitzung hinter verschlossenen Türen gewartet. Stattdessen schlägt man den Weg mit den Einzelhäusern ein. Der Bauamtsleiter Dieter Wanner hatte zuvor beteuert, dass dies der richtige Kurs sei. „Es geht darum, die kleinteilige Bebauung aufzugreifen, die in der Umgebung vorhanden ist“, erklärte er. Für dieses Modell spreche auch die Erschließungssituation. „Man hat nur die Karlstraße, die sehr schmal ist“, betonte Wanner. Überdies sei der Untergrund im Ortskern relativ sumpfig. Eine Tiefgarage müsste deshalb mit einer Wanne abgedichtet werden – was den Baupreis nach oben treibt. „Das ist ein Widerspruch zum kostengünstigen Bauen“, sagte Wanner. Und ohne Tiefgarage komme man im Grunde nicht aus bei einer verdichteten Bebauung, weil dann mehr Stellplätze benötigt würden, die sich auf der vorhandenen Fläche oberirdisch kaum unterbringen ließen. Auch die Nachbarn hätten Vorbehalte gegen einen Geschosswohnungsbau.

Die schon vorhandenen größeren Gebäude in der Umgebung würden obendrein von den Anrainern als Bausünden eingestuft, ergänzte der Ortsvorsteher Eberhard Ruoff von der CDU. Man solle nun also nicht nochmal auf dieses Pferd setzen. Für Ernst Morlock von der SPD klangen die Argumente von Dieter Wanner ebenfalls schlüssig. „Wir sind aber immer darauf bedacht, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen“, betonte der Sozialdemokrat. Wenn es in der Ecke zwischen Karl- und Forststraße nicht funktioniert, möge man dieses Thema dann beim geplanten Rielingshäuser Neubaugebiet Keltergrund in den Vordergrund stellen.

Nach Ansicht von Martin Mistele (Freie Wähler) müsse im Neubaugebiet „für alle irgendetwas dabei sein“. Denn für die meisten Einkommensgruppen werde es angesichts des boomenden Immobilienmarkts schwerer, die Wohnungen zu bezahlen. Allerdings sei es auch wichtig, die Entscheidungen des Ortschaftsrats zu berücksichtigen – und der hatte sich dafür ausgesprochen, in der Karlstraße an die Umgebungsbebauung anzuknüpfen und keine Mehrfamilienhäuser zuzulassen. In die Richtung will nun auch der Gemeinderat weiterplanen. Nachdem das entschieden war, zogen die Grünen auch ihren Antrag zurück, zwischen Karl- und Forststraße preiswerte Mietwohnungen vorzusehen.