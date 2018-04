Marbach-Rielingshausen - Einer verbalen Attacke zweier bislang unbekannter Männer war eine 27-Jährige am Montagabend in der Kelterstraße ausgesetzt. Einer der Fremden soll der Frau gegenüber auch tätlich geworden sein. Die 27-Jährige war kurz vor 19.30 Uhr in einem Ford auf der Kelterstraße in Rielingshausen unterwegs. Ihren Angaben zufolge kam aus der Einmündung zur Mozartstraße von links ein BMW und nahm ihr die Vorfahrt. Sie musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern und hupte. Der Fahrer des BMW hielt kurz darauf an. Zwei Männer stiegen aus dem Auto aus und gingen auf sie zu. Sie wurde angeschrien und beleidigt. Damit nicht genug, versetzte einer der Fremden ihr zudem einen Schlag ins Gesicht. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach unter Telefon 0 71 44 / 90 00 entgegen.