Marbach-Rielingshausen Einstige Kirche wird zur Asylunterkunft

Markus Maas von den Freien Wählern interessierte sich dafür, was für die Zukunft noch geplant sei. In der Kernstadt würden ja Flüchtlinge bereits beherbergt. „Jetzt kommen die Leute auch zu uns“, konstatierte er. In dem Zusammenhang habe er sich die Frage gestellt, wie es mit dem Hörnle ausschaue, wo seines Wissen bislang keine Quartiere für Asylbewerber bereitstünden. „Es wird weitergehen“, erwiderte Gerhard Heim. 2018 werde man in Marbach ein Haus bauen müssen. „Und für 2019 wird man sicher auch im Hörnle darüber nachdenken.“ In Rielingshausen dürfte aber seiner Einschätzung nach in den nächsten beiden Jahren nichts mehr in der Hinsicht geschehen.

Das würde bedeuten, dass sich die städtischen Integrationskräfte und das Fachpersonal vom Landratsamt im Hinblick auf Rielingshausen auf die Betreuung der Flüchtlinge bei der Gemeindehalle konzentrieren können. Ihnen zur Seite sollen die Ehrenamtlichen vom Rielingshäuser Asylkreis stehen. „Man muss die Aufgabe gemeinsam lösen“, betonte Gerhard Heim. Wobei sich besagter örtlicher Asylkreis erst noch finden müsste. Die Hoffnung von Christian Buschhaus ist, dass sich eine solche Initiative bei einer geplanten Infoveranstaltung zum Thema Flüchtlinge in der Gemeindehalle herauskristallisiert. „Wir sind nicht in der Lage, noch mal 88 Personen zu betreuen“, machte der Sprecher des Asylkreises Marbach deutlich. Insofern müsste im Stadtteil selbst eine Gruppe von Ehrenamtlichen an den Start gehen. Es gebe zwar unter den eigenen Helfern auch welche, die in Rielingshausen wohnen. Doch die trauten sich die Aufgabe nicht zu, ein solches Projekt anzuschieben. Allerdings seien unter den Mitstreiterinnen des ehemaligen Sammellagers vom Frauenclub zwei oder drei Damen, die vielleicht den Kern bilden könnten. Darüber hinaus könne der Asylkreis Marbach die Kollegen im Stadtteil unterstützen – zum Beispiel bei der Koordination. „Wir würden auch bei Sitzungen dabei sein“, sagte Christian Buschhaus. Doch mehr sei im Grunde nicht zu leisten. „Die Rielingshäuser sind mit den Gegebenheiten viel besser vertraut“, betonte er. Zudem dürften die Wege zu den Flüchtlingen nicht zu lange sein.

„Integration kann nur vor Ort gehen“, pflichtete Jochen Biesinger von der CDU bei. Er hält auch den Ansatz für „sehr, sehr gut“, den Asylkreis über die angedachte Infoveranstaltung aufzubauen. Auf Wohlwollen stieß auch der Vorschlag von Christiane Scheuing-Bartelmess von der SPD, nach dem Vorbild von Kirchheim unter Teck in einem Schaukasten in mehreren Sprachen über die Angebote für Flüchtlinge in der Stadt hinzuweisen.