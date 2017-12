Marbach-Rielingshausen Einige Eltern halten Gebührenschraube für überdreht

Marbach-Rielingshausen - Schritt für Schritt wurde in den vergangenen Jahren das Betreuungsangebot an der Quellen-Grundschule in Rielingshausen ausgebaut – ohne dass die Eltern dafür tiefer in die Tasche hätten greifen müssen. Deshalb sah der Gemeinderat nun den Zeitpunkt gekommen, an der Gebührenschraube zu drehen. Zumal auch in der Kernstadt die Tarife unlängst angehoben worden seien, wie der Bürgermeister Jan Trost betonte. „Wir ziehen jetzt in Rielingshausen nach“, sagte er. Das Gremium stand geschlossen hinter diesem Vorgehen und folgte damit der Empfehlung von Verwaltungsausschuss und Ortschaftsrat, die das Thema in den Wochen zuvor auf der Tagesordnung hatten.