Marbach-Rielingshausen - Zwischen Mittwoch, 23.40 Uhr, und Donnerstag, 10 Uhr, brach ein bislang unbekannter Dieb in eine Gaststätte in der Straße „Am Hardtwald“ in Rielingshausen ein. Indem er ein Fenster einschlug verschaffte sich der Täter Zugang ins Innere des Lokals und stahl eine Flasche Schnaps mit geringem Wert. Die Höhe des angerichteten Sachschadens steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/9000, bittet Zeugen, sich zu melden.