Marbach-Rielingshausen Die bauliche Entwicklung schreitet weiter voran

Wesentlich leichter tat sich die Stadt damit, die Erschließung der westlich angeordneten vier Häuser zu sichern. Wobei auch hier ein Problem auftauchte. Auf dieser Seite existiert zwar bereits eine Stichstraße, doch die misst an ihrer engsten Stelle lediglich 3,50 Meter. Allerdings ergab sich in dem Zusammenhang eine „glückliche Fügung“, wie Dieter Wanner dem Gremium erläuterte. Der westlich der Stichstraße beheimatete evangelische Brüderverein denke am Gemeindehaus über weitere Stellplätze nach. Dafür müsste aber die öffentliche Verkehrsfläche ohnehin aufgeweitet werden. Also genau das, was die Stadt auch erreichen möchte. Letztlich konnte man sich mit dem Investor und dem Brüderverein auf einen durchgängigen Ausbau der Straße auf sechs Meter einigen.Wichtig war dem Ortschaftsrat jedoch noch ein weiterer Punkt: Dass der Gehweg entlang des Grundstücks an der Hauptstraße durchgängig 1,50 Meter breit wird. Das lasse sich umsetzen, sagte Dieter Wanner. „Im Augenblick ist er in unterschiedlichster Breite vorhanden“, erklärte er. Außerdem ist eine Lärmschutzwand zur Hauptstraße hin vorgesehen. Diese sollte aber nicht direkt an den Gehweg grenzen, weshalb dazwischen aus gestalterischen Gründen ein Grünstreifen angelegt wird.