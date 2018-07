Marbach-Rielingshausen Der Radweg nach Aspach kann kommen

Dabei gilt es allerdings, auch eine etwas kompliziertere Stelle zu überwinden. Es handelt sich um einen Bereich, wo zwei Rückegassen, die für Bewirtschaftung des Areals nötig sind, in einer Bachklinge enden, wie Ralf Lobert erklärt. Man habe sich dafür entschieden, diese beiden Sackgassen, die in eine recht tiefe Senke münden, mittels einer Holzbrücke zu verbinden. „Andernfalls wäre ein zu starker Eingriff erforderlich gewesen“, betont der Vize-Chef des Bauamts. Das neue Teilstück im Forst, das auf bereits ausgeformten Erdwegen errichtet wird, soll im Unterbau geschottert werden, darüber ist eine Schicht aus Split vorgesehen. Damit orientiert man sich an dem Belag, der bereits auf den vorhandenen Passagen verwendet wird.

Wichtig war der Stadt bei all dem, dass der neue Radweg die Bewirtschaftung des Walds nicht erschwert. Aus dem Grund werde die Trasse auch auf drei Meter ausgebaut, erläutert Ralf Lobert. Hätte man ein Maß von 2,5 Meter angesetzt, wären die Räder der Forstfahrzeuge an den Rändern entlanggerollt – und hätten damit Schäden angerichtet, die anschließend wieder auszubessern gewesen wären. Dieser Beschluss hatte aber Folgen für die Höhe der Zuschüsse. „Die Förderrichtlinien sehen lediglich eine Ausbaubreite von 2,5 Metern für Radwege vor“, erinnert die Kreisverwaltung an die Vorgaben. Von dieser Linie solle auch nicht abgewichen werden, sodass die Stadt letztendlich die darüber hinaus gehenden 50 Zentimeter selbst finanzieren muss, was dem bereits genannten Eigenanteil von 51 000 Euro entspricht.

Im Idealfall werden die Bagger im Frühjahr 2019 anrücken, um den Weg zu bauen, sagt Ralf Lobert. Noch unklar ist, ob man diesen Zeitrahmen auch als Bedingung in die Ausschreibung aufnehmen soll. Denn diese Einschränkung könnte dazu führen, dass sich weniger Firmen bewerben.