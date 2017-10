Marbach-Rielingshausen Bürgerinitiative gegen Steinbrucherweiterung gegründet

Rund sechzig Anwesende schlossen sich bereits am Gründungsabend mit ihrer Unterschrift der Initiative an. Dennoch wurde in einer von Carmen Kiesele vorgestellten Präsentation deutlich, dass man sich zahlenmäßig und fachlich breiter aufstellen muss. „Unser Ziel ist es, Gehör zu erlangen, um die Erweiterung des Steinbruchs zu verhindern“, so Kiesele. Möglich sei das nur, wenn man den Ortschaftsrat und den Gemeinderat hinter sich wisse, sonst bleibe nur noch ein Bürgerbegehren. Die Entscheidung liege zwar beim Verband Region Stuttgart, doch werde die Meinung der Räte durchaus gehört. Mit Lothar Sondermeyer und Christiane Scheuing-Bartelmess waren zwei Ortschaftsräte anwesend.

„Wir brauchen Fachwissen über Emissionswerte, über Abbau und Regelwerke im Steinbruch, wir brauchen Mediziner - am besten einen Arbeitsmediziner Bergbau oder Lungenfacharzt -, wir brauchen meteorologisches Wissen und jemanden, der sich mit der Erstellung und Pflege einer Webpage auskennt“, formulierte Kiesele die Ansprüche. „Denn wir müssen verstehen, was man uns sagt, und fachlich fundiert argumentieren können.“ Ebenfalls gebraucht werden Fotos von Staubwolken nach Sprengungen sowie eine Dokumentation von Rissen in den Häusern. „Vielleicht mehren sich diese ja zum Steinbruch hin“, äußerte ein Versammlungsteilnehmer.