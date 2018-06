Marbach-Rielingshausen Bürger wollen den Verkehr zählen lassen

Diese Ausführungen stellten die Bürger aber nicht vollends zufrieden. Ein Mann wollte wissen, welche konkreten Maßnahmen denn im Hinblick auf die Baumit-Ansiedlung eingeleitet würden. Vom damit einhergehenden Verkehr sei gewiss auch die Kernstadt betroffen. Brummifahrer suchten in der Regel den kürzesten Weg und entschieden sich für die Route, die am wenigsten kostet. Folglich werde am Ende kaum das ganze Lkw-Aufkommen über die großen Straßen abgewickelt.

Weitere Fragen gab es überdies dazu, inwieweit wohl Lukas Gläser auch mit der Firma Klöpfer kooperieren werde, die den Steinbruch in Rielingshausen betreibt. „Die werden das nicht unversucht lassen“, meinte ein Bürger. Womöglich sei das Ziel, eine Betriebsstraße zu bauen. Angeregt wurde auch, ein eigenes Verkehrsgutachten einzufordern, und nicht nur auf das zu vertrauen, für das sich die Stadt Marbach im Rahmen des Bebauungsplan-Verfahrens von Baumit eingesetzt hat. Denn das Ergebnis einer solchen Expertise hänge maßgeblich davon ab, wonach man fragt, meinte ein Zuhörer. Gerhard Heim betonte jedoch, dass es sich um ein Verwaltungsverfahren handele, für das die entsprechende Genehmigungsbehörde zuständig sei. „Und ich gehe davon aus, dass die wissen, welche Fragen sie zu stellen haben“, sagte er. Und was das Einleiten irgendwelcher Maßnahmen bei der ganzen Sache anbelangt: Das liege nicht in den Händen der Stadt. „Wir sind nicht die Genehmigungsbehörde“, stellte Gerhard Heim fest.

Wohin sich die Verkehrsströme entwickeln, werde das Gutachten zeigen, ergänzte Eberhard Ruoff, der keine Angaben dazu machen konnte, inwieweit die beiden Steinbruchbetreiber künftig miteinander Geschäfte machen werden.