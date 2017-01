Marbach-Rielingshausen Beim Einkaufen können Kunden Bargeld kriegen

„Das wird sehr gut angenommen“ und laufe besser als der Ticketverkauf oder das Geschäft mit Versandpaketen, bestätigt Walther Eulenberger. Doch nicht nur deshalb ist der Juniorchef von Euli von der Zusammenarbeit mit dem Kreditinstitut sehr angetan. Er weist darauf hin, dass man durch dieses Modell nicht so hohe Geldsummen im Laden bunkern müsse. Und das verringere das Risiko. Das ist dem Umstand zu verdanken, dass die jeweiligen Kassierer das Geld, das die Kunden bei Euli liegenlassen, bei einer Auszahlung gleich wieder in den Kreislauf zurückpumpen können. Außerdem müsse man mit den Tageserlösen seltener zur Bank gehen, wodurch sich Gebühren sparen ließen, sagt Walther Eulenberger. Kein Wunder also, dass er sich auch schon vor dem Deal mit der KSK über ein solches Modell Gedanken machte. Über Gudrun Erb, die die Marbacher Gewerbekundenbetreuerin der Kreissparkasse ist, hätten die beiden Parteien schließlich mit ihren Überlegungen zusammengefunden, berichtet Thomas Nytz, der KSK-Regionaldirektor der Schillerstadt.

Kunden können sich bei Euli bis zu 200 Euro auszahlen lassen. Voraussetzung ist nur, dass sie auch etwas einkaufen. Wer bei der KSK ein Konto führt, muss für die Transaktion nichts berappen. Kunden von der Konkurrenz müssen 15 Cent Gebühr bezahlen. Dieter Wizemann betont, dass damit der Bargeldbringservice nicht abgeschafft werde. Das neue Angebot gebe es zusätzlich. „Wir haben also eine komplette Ersatzlösung“, erklärt der Vorstand.