Marbach-Rielingshausen Bei der Kelter fehlen nur noch Kleinigkeiten

Die Stadt hat die Kelter aber auch in Sachen Brandschutz auf den neuesten Stand gebracht und mit finanzieller Unterstützung des Museumsvereins den Boden im Mittelteil auf ein einheitliches Niveau anheben lassen. In diesem Saal können sich nun bis zu 200 Menschen aufhalten. 60 sind im Museumsraum, 40 im Kelterstüble erlaubt. Ziel war jedoch vor allem, mit dem Umbau den Mittelteil für Veranstaltungen wieder nutzbar zu machen, erklärte der Bürgermeister Jan Trost. Vier bis fünf Veranstaltungen pro Jahr seien hier gestattet, ergänzte der Erste Beigeordnete Gerhard Heim. Die werden aber wahrscheinlich ausschließlich in den wärmeren Jahreszeiten über die Bühne gehen. Von Anfang an sei nämlich klar gewesen, dass hier keine Heizung eingebaut werde, betonte Gerhard Heim. „Das wäre in dem denkmalgeschützten Gebäude schwierig gewesen“, erklärte er. Ein Dach über dem Kopf haben die Besucher jetzt jedoch auf alle Fälle. Für Jochen Biesinger ein nicht zu unterschätzender Punkt. Denn nun könnten die Vereine bei schlechtem Wetter von draußen in den großen Saal ausweichen. Solche neuen Möglichkeiten machten es seiner Einschätzung nach auch leichter, Mitstreiter für die Vereine zu finden.