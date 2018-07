Marbach-Rielingshausen/Aspach - Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Traktor ist es am Freitag gegen 19.15 Uhr auf der Landesstraße 1124 zwischen Rielingshausen und Großaspach gekommen.Ein 52-Jähriger befuhr mit seinem Honda die Straße. Dabei schloss er zu einem Traktor mit Anhänger eines 25-Jährigen auf und setzte zum Überholen an. Der Traktorfahrer war jedoch bereits im Begriff, nach links in einen Feldweg abzubiegen und hatte dies angezeigt. Als der 52-Jährige den Abbiegevorgang erkannte, versuchte er noch über den linken Randstreifen auszuweichen. Es kam dennoch zur Kollision durch die ein Sachschaden von rund 20 000 Euro entstand.