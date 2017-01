Marbach Rielingshäuser sind mit dem Radwegenetz unzufrieden

Knittel wies auf den Antrag seiner Fraktion hin, in dem um eine erneute Machbarkeits-Prüfung einer direkten Trasse gebeten wurde. Zudem hätten die Freien Wähler gefordert, dass sich die Stadt ans Verkehrsministerium wendet, um vielleicht so den gordischen Knoten zu durchtrennen, sagte Knittel. „Vielleicht können die sich irgendetwas vorstellen, die sind ja fahrradfreundlich“, meinte er mit leicht sarkastischem Unterton. Das Problem sei ja, dass der Radweg über andere Gemarkungen in den Stadtteil führe – und damit Nachbargemeinden mit ins Boot geholt werden müssen. Die von den Freien Wählern angedachte Route soll grob gesagt so verlaufen, dass man aus Rielingshausen kommend auf Höhe des Erdmannhäuser Bahnhofs rechts weg fährt, um entlang der Bahntrasse bis zur Firma Huober zu radeln.

Anknüpfen könnte diese Route bei der Schweißbrücke an eine Trasse, die entlang des Sulzbachs nach Rielingshausen führt. Uli Lauterwasser von der SPD hakte nach, ob es sich lohne, wegen dieses Abschnitts nochmals bei den zuständigen Stellen anzuklopfen. „Das wäre tatsächlich ideal. Da geht es gleichmäßig hoch bis Rielingshausen“, sagte der Erste Beigeordnete Gerhard Heim. Allerdings machte er dem Gremium wenig Hoffnung, dass hier der große Durchbruch zu erwarten ist. Gegen eine Streckenführung entlang des Gewässers und einen Ausbau der Trasse spreche zum einen der Naturschutz, zum anderen die Tatsache, dass die Stadt Steinheim nicht mitspiele. Heim versprach aber, in der nächsten Sitzung einen Sachstandsbericht abzugeben. Und ein Brief ans Ministerium sei seines Wissens schon rausgegangen.