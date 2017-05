Marbach-Riel. Der Jubilar und Ortsvorsteher schaut optimistisch in die Zukunft

Von seinen Kollegen im Ortschaftsrat bekam der überzeugte Abstinenzler einen Geschenkkorb mit Sprudel. Lothar Sondermeyer bemerkte, dass ein Ortsvorsteher so manche „Weisungen“ bekomme. „Seine Lanz-Bulldogs sind kein Hobby, die braucht er, um Feldwege sauber zu machen.“

Man pflege den Meinungsaustausch im Rat, aber als „besonnener Häuptling“ bringe er die Indianer immer wieder zusammen. Die Heimat „liebenswert erhalten und lebenswert gestalten“ sei sein Anliegen, stimmte Jochen Biesinger zu.

Der Geehrte erinnerte an einige Lebensstationen, die ihn politisch geprägt haben, so das Treffen Charles de Gaulles mit Konrad Adenauer am 1962 in Ludwigsburg. „Das hat mich als 15-Jähriger tief beeindruckt.“ Das Bild hing in seinem Zimmer neben John F. Kennedy, dessen Ermordung ein Schock war. Es habe aber auch Erfreuliches gegeben, wie die friedliche Wiedervereinigung Deutschlands. „Das war für mich das größte politische Wunder.“

Es sei immer sein Bestreben gewesen, dass Rielingshausen seinen eigenen Charakter erhalten kann. Einige „Originale“ gehören eben auch dazu, erzählte der Ortsvorsteher amüsante Anekdoten. „Manches müsste schneller angepackt werden“, gab sich Ruoff selbstkritisch. „Aber wenn man hört, in Rielingshausen ist die Welt in Ordnung, dann lässt mich das optimistisch in die Zukunft blicken.“