Marbach Richtiges Streiten will gelernt sein

Optimal sei die Beratung ohne den Konfliktgegner jedoch nicht, schränkt Hannes Mühleisen ein. Denn es gehe ja gerade darum, gemeinsam Lösungen zu finden, und nicht darum, jemanden psychologisch zu betreuen. „Die Mediation sollte nicht in eine esoterische Ecke gedrängt werden“, sagt Mühleisen, der die Nähe zum ähnlich klingenden Wort „Meditation“ hinderlich für eine größere Akzeptanz findet. Dabei lauern Konflikte überall. Scheidungen, Mobbing, Unfallbeteiligung mit Verletzungen – vor Gericht gebe es in der Regel nur Gewinner und Verlierer, so Mühleisen. „Ein Urteil oder ein Schiedsspruch wird als etwas von außen empfunden.“ Beim Mediator strebten dagegen beide Parteien eine Win-win-Situation an, da sie ja selbst die Lösung entwickeln. Beispiel Erbschaft: Da wollte ein Sohn eine Gärtnerei, der andere einen Showroom für seine Architekturprojekte im Haus des gerade erst verstorbenen Vaters errichten. „Bei der Mediation ergab sich dann nach einigen Sitzungen, dass beide mit einer Fortbildungsstätte für junge Menschen in einer Gärtnerei viel glücklicher waren.“

Bis zu einer solchen Abschlussvereinbarung ist es manchmal ein weiter Weg, aber es gibt auch schnelle Prozesse. Als Mediator greifen Hannes Mühleisen und seine Kollegen immer dann in Gespräche ein, wenn es emotionale Barrieren gibt. „Es ist faszinierend zu sehen, was sich in einem Gespräch entwickeln kann, wenn man die richtigen Fragen stellt“, sagt Mühleisen, der solche Situationen unter anderem aus Rollenspielen kennt. Er rät allen Menschen, sich den Konflikten zu stellen: „Je früher, desto besser, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist.“ Mediation präventiv zu betreiben, könne schon frühzeitig helfen, eine Beziehung zu retten – „gerade bei Themen, die man gerne umschifft“.