Marbach Richtiges Radfahren will gelernt sein

Das ist bei sieben der acht Erwachsenen anders. Sie leben als Flüchtlinge in Marbach und sind weder an den hierzulande herrschenden Verkehr gewöhnt, noch kennen sie die Regeln, die man als Verkehrsteilnehmer beachten muss. „Immer Handzeichen geben, beim Linksabbiegen vorher umdrehen, und beim Fahren durch die Kurve immer beide Hände am Lenker, damit man sicher fährt“, gibt Reiner Hirsch von der Kreisverkehrswacht seine Anweisungen. Mit der Sichtkontrolle nach hinten klappt es noch nicht so gut, und einer der Männer streckt den linken Arm aus und fährt dann rechts herum, aber trotzdem ist Hirsch zufrieden: „Sie machen das immer besser, heute um Mitternacht sind wir perfekt“, scherzt er.