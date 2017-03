Marbach Revue der Absurditäten im Schlosskeller

„Aufgestellt“ hat seine Premiere Anfang Februar im Stuttgarter Kultur-Kabinett gefeiert. Wie ist es gelaufen?

Die Vorstellung war ausverkauft. Und das Stück kam beim Publikum auch gut an. Dabei war ich im Vorfeld am Zweifeln und dachte, das wird eine einzige Katastrophe.

Warum so pessimistisch?

Wenn man so lange an einem Stück schreibt, verliert man irgendwann das Gefühl für die Geschichte. Außerdem haben wir sehr viel improvisiert und uns zusammen überlegt, wo es hingehen könnte. Das alles musste ich dann letztlich kanalisieren und in einen festen Text fassen. Herausgekommen ist eine Art Revue an Szenen. Es gibt zwar auch einen roten Faden, aber es franst mal nach hier, mal nach da aus. Insofern war ich unsicher, wie das Publikum darauf reagiert.

Worum geht es in „Aufgestellt“?

Das Stück behandelt eines der ganz großen Themen unserer Zeit: Was ist Glück? Und die Frage: was muss ich tun, um glücklich zu sein? Viele suchen ihr Glück ja heutzutage in der Selbstfindung und in der Esoterik. Genau das ist unser Aufhänger. Wir haben uns mit der Familienaufstellung eine spezielle Methode aus diesem Bereich herausgepickt.

Was hat es mit der Familienaufstellung denn auf sich?

Bei diesem Ansatz geht es darum, die Ursache für ein persönliches Problem im System Familie zu finden. Stellvertretend für Mutter, Vater, Schwester oder Tante stehen Personen aus einer Therapiegruppe. In unserem Fall werden an einem Wochenende fünf wildfremde Menschen mit den unterschiedlichsten Vorgeschichten in so einer Gruppe zusammengeführt. Mit dabei ist auch eine Therapeutin.

Was passiert dann?

Wir arbeiten beispielsweise mit Shots direkt in die Schicksale der Figuren hinein. So wird in der Gruppe auch ein älterer Herr therapiert, der betont, wie glücklich seine Ehe doch sei. Er kann sich also nicht erklären, warum ihn immer wieder Albträume heimsuchen, in denen er seine Frau erwürgt. Wir zeigen mit Rückblenden auf der Bühne, woher seine Aggressionen kommen. Seine Frau tyrannisiert und unterjocht ihn.

Also eher ein Drama.

Im Gegenteil. Wir ziehen das Ganze schon ein wenig durch den Kakao, machen uns über den Hokuspokus lustig. Das ist auch meine Intention bei dem Stück: Solche Methoden sind oft ein richtiger und guter Weg, sich mit seinen Lebensthemen zu beschäftigen. Vor lauter Beschäftigung mit sich selbst darf man aber das Leben nicht vergessen. Deshalb nehmen wir es mit einer ordentlichen Prise Humor und präsentieren auf der Bühne durchaus Klamauk und eine Revue der Absurditäten. Und es geht auch in Richtung boulevardeskes Theater. Aber nicht nur.

Das heißt, es werden auch ruhigere Töne angeschlagen?

Es gibt einen Mix. Ich liebe es, wenn sich in einer ernsten Situation abrupt die Anspannung löst – und umgekehrt einem das Lachen plötzlich im Hals stecken bleibt.

Arbeiten Sie mit besonderen Effekten bei der Inszenierung?

Nicht in dem Sinne, dass zum Beispiel eine spezielle Lichttechnik oder Videomaterial zum Einsatz kommt. Wir arbeiten aber viel mit Musik. Eine Tanzszene gehört ebenfalls zum Stück. Zu den Höhepunkten zählt auch eine Episode, in der eine Oder-Aber-Schleife durchgespielt wird.

Das bedeutet?

Mir geht es so, dass ich oft überlege: Was passiert, wenn ich das jetzt mache und welche Konsequenzen hat das. Dieses Hadern habe ich in das Stück eingebaut. Wir spielen bei der Aufführung in einer Szene durch, wie es einer Figur ergeht, wenn sie dies und jenes entschieden – oder aber nicht entschieden hätte.

Werden Sie eigentlich wieder selbst auf der Bühne zu sehen sein?

Dieses Mal nicht. Es handelt sich jedoch erneut um eine Koproduktion des Stuttgarter Theaters 360 Grad mit Südlich vom Ochsen. Die meisten Schauspieler dürften also von Produktionen der vergangenen Jahre wie „Platonow“ bekannt sein.

Auch wenn Ihre Gruppe mittlerweile ein eingespieltes Team ist: War es für die Darsteller schwer, sich auf die Rollen einzustellen?

Wir hatten eine „echte“ Therapeutin an unserer Seite, die uns Hilfestellungen gegeben hat. Da sie viel Humor mitbringt, konnte sie auch damit leben, dass wir uns über eine Therapieform lustig machen. Wir haben in der Gruppe auch richtige Familienaufstellungen gemacht, die sehr intensiv waren und uns auch noch mal gezeigt haben, dass es kein Quatsch ist. Wir waren sehr bewegt, was genau passiert ist, darf aber niemals verraten werden.

Das Stück „Aufgestellt“

wird am Freitag, 10., und am Samstag, 11. März, im Schlosskeller gezeigt. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 13 Euro, ermäßigt 8 Euro. Tickets sind nur an der Abendkasse erhältlich, können aber per E-Mail an info@suedlichvomochsen.de reserviert werden.