Marbach Respekt für junge Piloten

Für den Wettbewerb kamen Jugendlichen aus dem Bezirk Baden-Württemberg 1 zusammen, um sich in drei unterschiedlichen Kategorien zu messen. Bei den Motorflug-Klassen „Junior“ und „Expert“ ging es darum, verschiedene Flugfiguren möglichst präzise und genau zu fliegen. Diese wurden von Punktrichtern bewertet. Beim Elektrosegelflug hingegen wurde eine Punktlandung in einer vorgegebenen Zeit verlangt. Respekt und Anerkennung bekamen die jungen Teilnehmer auch von den „alten Hasen“ ausgesprochen, da am Wettbewerbstag ein sehr starker und böiger Wind herrschte, der die recht leichten Modelle ziemlich durchschüttelte.

Nach diesem Event steht für die Marbacher Modellflieger jetzt der große Jubiläumsflugtag am Samstag, 9., und Sonntag, 10. September, im Fokus. Neben Modellflug aus allen Sparten freut sich der Verein aus der Schillerstadt auf viele Zuschauer und Gäste, die mit ihm das 50-jährige Bestehen feiern wollen.