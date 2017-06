Marbach Reserveflächen für Steinbruch im Blick

Benjamin Hoffmann ließ seinerzeit allerdings auch durchblicken, dass diese Ausgaben in Millionenhöhe erst nach reiflicher Analyse getätigt werden – bei der auch die Zukunftsperspektive und das Erweiterungspotenzial eine Rolle spielen. Mit letzterem Punkt hat sich nun auch der Planungsausschuss des Verbands Region Stuttgart (VRS) beschäftigt. Und das Gremium unternahm einen ersten Schritt auf dem Weg dahin, dass Klöpfer irgendwann auf neuem Gelände Gestein abbauen kann.

Das Gremium sprach sich in seiner jüngsten Sitzung dafür aus, den Regionalplan „mit dem Ziel der weiteren langfristigen Rohstoffsicherung zu überarbeiten“. Über den Einstieg in ein entsprechendes „ergebnisoffenes Verfahren“ solle Ende des Jahres entschieden werden. Auslöser für diesen Prozess war eine Anfrage der Firma Klöpfer, die einen „Antrag auf Ausdehnung des Gebiets zum Abbau oberflächennaher Rohstoffe“ für Rielingshausen gestellt habe, wie es in der Sitzungsvorlage heißt. Daraufhin hakte der Industrieverband Steine Erden in Abstimmung mit der Region ab, ob andere Unternehmen ebenfalls Änderungsbedarf sehen. Mit dem Ergebnis, dass auch in Herrenberg und Markgröningen nachjustiert werden sollte.