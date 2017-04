Marbach Reiches Vereinsleben bildet sich ab

Die übrigen Abteilungen des Vereins hatten zur Hauptversammlung die Berichte aus ihren Bereichen in schriftlicher Form aufgelegt. So erfuhren die anwesenden Mitglieder von Wolfgang Häfner über das neu strukturierte Leichtathletikzentrum Ludwigsburg, bei dem die Leichtathletikabteilung Mitglied ist und sich davon zusätzliche Impulse verspricht. Die Gymba-Kicker feiern in diesem Jahr als eigenständige Freizeitgruppe ihr 25-jähriges Jubiläum. Thomas Effenberger berichtete über deren Wochenplanungen, bei denen der Spaß-Faktor stets an erster Stelle steht. Den Jahresbericht der Gesundheitssportler und den der Fitness-Turner zur Prävention mit dem Pezziball legte Doris Weber vor, und Sigrid Steuer erläuterte die Abläufe der Kurse für Rhythmische Körperschulung und die Übungsstunden der Sport-Spiel-Spaß-Gruppe. Die Senioren-Gymnastik zur Erhaltung und Kräftigung der Muskulatur und der Koordinationsfähigkeit war in den Ausführungen von Helmut Wolter beschrieben.

Zusammen mit der Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule und dem Friedrich-Schiller-Gymnasium wird weiterhin „Die dritte Sportstunde“ geführt. Der Kurs Pilates und die Vormittagsgymnastik stehen unter der Leitung von Sabine Stängle. Helga Waibel brachte in einer Bildreihe den TV-Mitgliedern die moderne japanische Kampfkunst Aikido näher.

In seinem Blick voraus kam Heinz Reichert auf das Bürgerfest im Juni diesen Jahres zu sprechen. Der TV Marbach wird sich auch 2017 daran beteiligen, allerdings in einer etwas abgespeckten Form auf dem Burgplatz. Zuversichtlich schauen die TV-Verantwortlichen auf „die erfreuliche Entwicklung im Sporthallenbereich“. Die Fertigstellung der neuen dreiteiligen Sporthalle ist für Anfang 2018 geplant. Die Handballspielgemeinschaft der HSG Marbach-Rielingshausen feiert im Lauf des Jahres ihr 25-jähriges Jubiläum, unter anderem mit einem Handball-Jugendtag und einem Handball-Leckerbissen mit der Begegnung zwischen dem TVB Stuttgart und der SG BBM Bietigheim. Abgerundet werden die Feierlichkeiten der HSG mit einem Festabend in Rielingshausen.

Die Wahlen der Vorstandsmitglieder im TV Marbach ergaben keine wesentlichen Veränderungen. An der Spitze des Vereins stehen weiterhin Heinz Reichert, der auch die Aufgaben des technischen Leiters wahrnimmt, und Kordula Stolarz. Schatzmeisterin und Schriftführerin bleibt Erika Hüber, die Pressearbeit versieht Sascha Schmierer und Vertreter der Passiven ist Peter Vosseler. Die Aufgaben des Ehrenrats übernehmen weiterhin Jörg Heinemann, Erna Kroll, Gerhard Maier, Lydia Mugele, Walter Lutz, Fritz Jäger, Eberhard und Helga Spoun. Kassenrevisoren sind Doris Weber und Roland Greiner. Vereins-Jugendleiter ist Thomas Effenberger, und den Wirtschafts- und Bauausschuss bedienen Volker Tränkle, Wolfgang Schey, Friedel Reiter, Frank Breitenbücher und Karl Helmut Schüle. Die Vereinszeitschrift „s´Blättle“ betreuen auch über das dritte Jahrzehnt hinaus Lydia Mugele und Rainer Stradinger mit Sigrid Steuer.

Folgende Abteilungsleiter konnten von der Mitgliederversammlung bestätigt werden: Basketball: Rainer Scharff und Hannes Mayer, Handball: Stefan Schubring, Karate: Sascha Keller, Leichtathletik: Wolfgang Häfner, Turnen und Freizeitsport: Ute Wolf und Joachim Krißler, Behinderten- und Versehrtensport: Manfred Sailer.

Nach Erledigung der offiziellen Regularien konnte Jörg Heinemann vom Ehrenrat noch einige Ehrungen verdienter Mitglieder vornehmen. Für mehr als 50-jährige Mitgliedschaft erhielt Inge Höppner die Vereinsnadel in Gold mit Kranz. Mehr als 40 Jahre dabei ist Jost Heinemann, der die Vereinsnadel in Gold entgegennehmen durfte. Thomas Effenberger und Mathias Röhrich gehören dem Verein schon mehr als 20 Jahre an und wurden mit der silbernen Ehrennadel bedacht.