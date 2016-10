Marbach - Insgesamt 30 Wehrleute der Freiwillige Feuerwehr Marbach sind am Dienstag mit fünf Fahrzeugen in den Eisenachwag in Marbach ausgerückt, nachdem gegen 6.40 Uhr eine Bewohnerin Rauch in ihrer Küche festgestellt hatte. Die Einsatzkräfte stellten schließlich fest, dass der Ofen zu qualmen begonnen hatte. Möglicherweise war ein technischer Defekt für die Rauchentwicklung ursächlich. Nach Durchführung von Belüftungsmaßnahmen konnte die Feuerwehr wieder abrücken. Es entstand weder Personen- noch Sachschaden.