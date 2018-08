Marbach Rauben ist hier erlaubt

Sie sind kaum zu übersehen – überall in und um Marbach stehen Apfelbäume in voller Frucht. Manch ein Ast ist unter der Last des üppigen Kernobstes schon abgebrochen. Denn nicht jeder Besitzer hat Zeit oder örtliche Bindung genug, um regelmäßig nach seinen Bäumen zu sehen, sie zu schneiden, abzustützen oder gar zu ernten. So kommt es, dass jedes Jahr eine ganze Menge lokal gewachsener und genießbarer Ressourcen ungenutzt bleibt – die leckeren Früchte verfaulen statt gegessen oder haltbar gemacht zu werden.