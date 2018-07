Marbach Rat will Umzugsprämie ohne Bedingung

Noch unbürokratischer funktioniert das System bei der Städtischen Wohnbau in Lörrach, die die Prämie an jeden ausschüttet, der sich immobilientechnisch innerhalb des Bestands der Gesellschaft verkleinert. In Lörrach hat man sich nur für eine Staffelung entschieden. Wer eine Zweizimmerwohnung freimacht, erhält 1000 Euro, bei einer Dreizimmerwohnung sind es 2000 Euro, bei vier Zimmern und mehr 2500 Euro, sagt Ralf Mohring, Leiter der Kundenabteilung. Das Alter spiele gar keine Rolle. Allerdings beschränkt sich die Zahlung auf Veränderungen innerhalb der eigenen rund 3800 Wohnungen. Grob geschätzt werde die Prämie acht bis zehnmal pro Jahr gezahlt, sagt Ralf Mohring. „Die Prämie hilft schon in dem einen oder anderen Fall“, lautet sein Resümee. Manchmal gebe der Bonus den letzten Ausschlag, dass jemand sich zu einem Umzug durchringt. Gerade bei Älteren sei es so, dass sie nur ungern Abschied von ihrer gewohnten Umgebung nehmen.