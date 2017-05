Marbach Räte wollen beim FSG Bremse nicht lockern

Heinz Reichert von der SPD bedauerte die Entwicklung bei der Gemeinschaftsschule, wies als Erklärung ebenfalls auf die Unsicherheit durch die politische Debatte hin. „Die Kultusministerin tendiert eher zur Realschule“, sagte er. Dabei werde an der Gemeinschaftsschule in Marbach gute Arbeit geleistet. Wobei auch der Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung dafür sorge, dass die Zahlen so sind, wie sie sind. Was das FSG angehe, sei nun die Grenze erreicht. „Es dürfen nicht immer wieder Ausnahmen gemacht werden“, forderte Reichert. Auch weitere Anbauten, um all die Schüler unterzubringen, sind für ihn tabu. „Für mich kommt das auch nicht infrage“, pflichtete Jan Trost bei.

„Noch größer geht das Gymnasium sicher nicht. Da müssen wir ein Auge drauf haben“, machte auch Heike Breitenbücher von der CDU klar. Das Minus bei der Gemeinschaftsschule lasse sich ihrer Meinung nach indes nicht nur durch die Unsicherheit infolge des politischen Disputs erklären. Man müsse auch die besondere Situation in Marbach sehen, wo die Alternativen Realschule und Gymnasium direkt nebenan liegen. Die Beliebtheit des FSG rühre neben der hohen Qualität nicht zuletzt daher, dass dort der G9-Zug angeboten werde, für den sich der überwiegende Teil der Schüler entscheidet. „Das hat eine Magnetwirkung nach Marbach.“

Die will Dr. Michael Herzog von den Freien Wählern auch gar nicht missen. Im Grunde spiegele sich in den hohen Anmeldezahlen ja die gute Arbeit wider, die von den Lehrern geleistet werde. Wenngleich ein „weiteres schrankenloses Wachstum am Gymnasium keine Option darstellt“. Erfreut zeigte er sich über die stabilen Zahlen an der Anne-Frank-Realschule. Hendrik Lüdke von Puls argumentierte in Sachen Gymnasium ähnlich. „Das FSG ist hoch attraktiv“, sagte er. Und die hohen Anmeldezahlen seien positiv zu sehen – aber eben auch belastend. Neue Räumlichkeiten seien jedenfalls nicht drin.

Als „erstaunlich“ bezeichnete er den Umstand, dass im Januar die Obergrenze beschlossen worden sei und nun schon die erste Ausnahme fällig werde. Auch Barbara Eßlinger von den Grünen erinnerte an die Grenzmarke und fragte sich, wo denn nun der Schlussstrich gezogen werden solle. „Wir werden ja unglaubwürdig“, meinte sie. Der Erste Beigeordnete Gerhard Heim betonte daraufhin, dass keineswegs eine Ausnahme gemacht werde. Es gehe ja darum, im Durchschnitt der Jahrgänge fünf bis zehn eine Elfzügigkeit zu erreichen. Und diese Vorgabe werde eingehalten. Der Überhang in der Klasse fünf wird dadurch kompensiert, dass die Jahrgangsstufe sieben nur zehnzügig werde, bestätigt Jan Trost auf Nachfrage.