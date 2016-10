Marbach - Es ist eine Art Gentleman-Agreement unter den Kommunen: Die eine pfuscht der anderen bei Entscheidungen nicht ins Handwerk. So hielten es auch die Räte in Marbach, als sie am Donnerstag im Ausschuss für Umwelt und Technik um eine Stellungnahme zum Bebauungsplan „Ortsentlastungsstraße Affalterbach“ gebeten wurden. Das Gremium winkte das Werk bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung durch. Einen Hinweis werden die Schillerstädter aber in ihrem Antwortschreiben unterbringen: Dass sich die Ausgangslage verändert hat und sich die Affalterbacher deshalb nochmals Gedanken machen mögen, ob die Umgehung weiter Sinn ergibt.

Die Initiative zu dieser Anmerkung war von Jochen Biesinger (CDU) ausgegangen. Er könne das Interesse, die Ortsdurchfahrt zu entlasten, nachvollziehen. Allerdings frage er sich, ob eine Umgehung der richtige Weg sei. Er hob den Eingriff in die Landschaft hervor, der mit einem solchen Vorhaben verbunden wäre. Vor allem aber machte Biesinger darauf aufmerksam, dass sich um Affalterbach herum einiges ändere, was Einfluss auf die Verkehrsflüsse habe. So erinnerte er an den geplanten Ausbau der B14, mit dem eine Entspannung verbunden wäre. Dazu zeichne sich ab, dass für Marbach ein Luftreinhalteplan aufgestellt wird, in Steinheim sei das schon beschlossene Sache. Die Folge könnte ein Lastwagen-Durchfahrtsverbot in beiden Kommunen sein. Vor dem Hintergrund könnte er sich vorstellen, besser gemeinsam an einer Laster-freien-Zone zu tüfteln als eine attraktive Alternative zur Bundesstraße zu forcieren. „Man hat sonst nicht den Nutzen durch den Ausbau der B14“, erklärte Biesinger. Zumal eine neue, schnelle Route durch Affalterbach womöglich Maut-Ausweichverkehr provoziert. Sprich: Die Laster könnten einen Teil der B14 aussparen und stattdessen über die Dörfer tingeln.

Der Bürgermeister Jan Trost gab zudem zu bedenken, dass die Umgehung für die Laster des Affalterbacher Unternehmens AMG ihren Reiz verliere, wenn die Strecke zur Autobahn durch Marbach und Steinheim irgendwann tabu ist.

Ernst Morlock (SPD) wollte die Entscheidung über die Stellungnahme zunächst zurückstellen und das Thema erst in der Fraktion diskutieren. Der Erste Beigeordnete Gerhard Heim bat jedoch darum, jetzt einen Beschluss zu fassen. Ein Aufschub sei kein gutes Signal. Und durch den fixen B14-Ausbau werde sich die Situation für Marbach so oder so verbessern. Die Entscheidung über die Realisierung der Umgehung obliege dann den Kollegen in Affalterbach. Diese Argumentation war schlüssig für Morlock, der feststellte, dass sich die Lage für Marbach durch die neue Gemengelage nicht verschlechtere. Für ihn ging es auch d’accord, den Affalterbachern einen Denkanstoß zu liefern.

Darauf konnte sich auch die Mehrheit des Ausschusses verständigen. Jürgen Waser (Grüne) stimmte aber wie Hendrik Lüdke (Puls) gegen die Planspiele in der Nachbarschaft – weil sie das Projekt an sich kritisch sehen. „Ich lehne die Umgehungsstraße in Affalterbach und den Bebauungsplan ab“, sagte Lüdke. „Umgehungsstraßen lösen Verkehrsprobleme nicht.“ Neue Straßen zögen mehr Autos und Laster an. So werde die Umgehung in Affalterbach laut Prognosen für ein Plus von 350 Fahrzeugen in Marbach sorgen. „Und das soll keine Belange von Marbach berühren?“, wunderte er sich und bezog sich damit auf die von der Verwaltung angeregte Stellungnahme. Bauamtsleiter Dieter Wanner hatte zuvor in seinen Ausführungen besagte 350 Fahrzeuge zwar auch nicht unterschlagen. Daran habe sich mit dem modifizierten Entwurf des Plans, den es nun zu beraten gelte, jedoch nichts geändert, erklärte er. Und die Punkte, die jetzt neu ins Werk aufgenommen wurden, brächten keine Verschlechterung für Marbach – womit die Belange der Stadt nicht zusätzlich tangiert seien.