Marbach Radweg durchs Sulzbachtal ist vom Tisch

„Der Weg durch das Sulzbachtal wird vom Ministerium abgelehnt. Mit der Begründung, dass es einen bestehenden Radweg gibt“, erklärt der Bürgermeister Jan Trost. Die Behörde habe darauf hingewiesen, dass die oberhalb der gewünschten Route vorhandene Strecke nur 450 Meter länger sei und einen Steigungsgrad von einem Prozent aufweise. Die Trasse sei gut befahrbar und asphaltiert. „Das wird als ausreichend empfunden“, berichtet Jan Trost. Es sei den Radfahrern zuzumuten, die längere Strecke von 450 Metern in Kauf zu nehmen, statt durch ein geschütztes Gebiet wie das Sulzbachtal zu fahren, habe das Ministerium mitgeteilt.

Mit dieser Meinung stehen die Verantwortlichen in Stuttgart nicht alleine da. „Das ist auch die Auffassung der Stadt Steinheim“, erklärt Jan Trost, der in der Sache die Nachbarkommune kontaktiert hatte. Das deckt sich ferner auch mit der Einschätzung des ADFC aus der Schillerstadt. Der Fahrradclub hatte via Pressemitteilung kundgetan, dass es an der Wegeführung bis zur Schweißbrücke an und für sich nichts zu kritteln gebe und das Tal nicht versiegelt werden müsse (wir berichteten).