Marbach Radweg durch Wald soll bald fertig sein

Gegen Mai oder Juni wäre auch der Zeitpunkt gekommen, um zwischen Fichten, Eichen und Buchen ein Schlaflager einzurichten. Jedenfalls, wenn man den Gedanken von Ulrich Frech von der CDU weiterspinnen würde. Frech hatte im Anschluss an den Waldbericht von Jürgen Weis an den großen Erfolg des Buchautors Peter Wohlleben erinnert, der häufig als Baumflüsterer tituliert wird und sogar Wanderungen samt Übernachtungen mit Besuchergruppen unter freiem Himmel organisiere. In dem Zusammenhang fragte der CDU-Mann, ob denn Vergleichbares auch im hiesigen Wald geplant sei. Jürgen Weis stellte daraufhin fest, dass es grundsätzlich gar nicht schlecht sei, wenn mit solchen Methoden das Wissen über den Wald und die Ökosysteme gefördert werde. „Aber wir können nicht in Tourismus- und Übernachtungsmodelle einsteigen“, betonte der Revierförster.Gundula Gmelin, die Leiterin des Fachbereichs Forsten im Landratsamt Ludwigsburg, fragte zudem, ob hier nicht eher der Naturaspekt nur vorgeschoben werde und in Wahrheit eigentlich der Eventcharakter im Vordergrund stehe. Davon abgesehen sei so ein Angebot genehmigungspflichtig. Okay sei es aber, vielleicht einmal mit einer Jugendgruppe mal im Wald zu übernachten. Es liege aber natürlich im Ermessen der Stadt, ob sie das Thema weiterverfolgen wolle. Das ist allerdings nicht der Fall, wie die Runde einhellig bekundete. Auch Ulrich Frech ruderte darauf schnell zurück und beteuerte, das sei nicht die Intention seiner Frage gewesen.