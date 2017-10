Marbach/Radrennen Mords-Gaudi, „auch wenn die Pumpe geht“

Marbach - Es ist ein ganz besonderer Wettkampf, der da einmal im Jahr mitten in der Marbacher Altstadt veranstaltet wird. Ein verrückter könnte man sagen. Und keiner – weder die Organisatoren, noch die Teilnehmer oder die Zuschauer – würden da wohl widersprechen. Denn: Ein Radrennen über 200 Meter zu veranstalten? Auf solch eine Idee sind bislang wohl nur wenige gekommen. Wenn 200 Meter sich aber so anfühlen wie die vom Cottaplatz hinauf zum Marbacher Torturm, dann kann da wahrlich ein Wettkampf daraus werden. Einer, der anspruchsvoll, zugleich für jeden machbar und vor allem eine wahre Gaudi ist. Denn: Auch gestern hatten die rund 90 Teilnehmer sowie die zahlreichen Zuschauer an der Strecke ihren Spaß.