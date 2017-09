Marbach/Radrennen CobbleHoppel . . . and they bike it!

Denn 2017 ist beim CobbleHoppel Rock’n Roll das große Thema. In Anlehnung an den Stones-Song „It’s only Rock’n Roll (But I like it)“ haben die Veranstalter diesmal das Motto „...and I bike it!“ ausgegeben, das Plakat erinnert natürlich auch an die Rolling Stones. „Das wird kostüm-technisch sicher nicht ganz so einfach. Wir wissen selbst auch noch nicht so recht, was wir anziehen werden. Aber ich bin einfach gespannt auf die Kreativität der Fahrer“, sagt Achim Seiter.

Und bislang haben ihn die Teilnehmer des CobbleHoppel diesbezüglich noch nie im Stich gelassen. Daher darf man auch diesmal wieder damit rechnen, dass nicht nur der Kampf um die schnellste Zeit spannend wird, sondern auch der um den Sieg in der Performance-Wertung. Denn neben den schnellsten Damen, Herren und „Local Heroes“ (Fahrer aus Marbach) dürfen auch diesmal wieder die zehn Fahrer in den besten Kostümen zum Finale antreten. Ausgewählt werden diese von einer Jury, über den Sieg entscheidet am Ende das Publikum.