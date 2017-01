Marbach Quartier steht vor komplettem Umbruch

Der Kaufmännische Vorstand beteuert zudem, dass keiner der aktuellen Bewohner auf der Straße landen werde – nachdem dieses Gerücht in der Schillerstadt bereits die Runde machte. Jeder Mieter sei automatisch Mitglied der Genossenschaft und habe ein „lebenslanges Wohnrecht“, erklärt René Rhein. Folglich biete man allen Bewohnern eine Alternative an, sagt Matthias Aigner. Im Idealfall laufe es sogar so, dass die Mieter aus den noch stehenden Komplexen in die neu errichteten umziehen. Wenn jemand partout nicht in eine andere Kommune wechseln mag, suche man sogar den Kontakt zu anderen Anbietern, um auf diesem Weg das Anliegen der Mieter zu berücksichtigen. „Wir bauen schließlich für die Genossenschaft und nicht für uns“, hebt René Rhein hervor. „Wir wollen auch transparent vorgehen, ohne Geheimnisse. Wir haben die Mieter informiert, dass wir Planungen für das Quartier machen“, sagt er.

Manche würden auch von sich aus wünschen, ein vernünftiges Bad zu bekommen, erzählt Matthias Aigner. Das scheint verständlich. Schließlich sind die Wohnungen teilweise noch mit mobilen Duschen in der Küche bestückt, erklärt René Rhein. Ein weiteres Manko seien die beengten Grundrisse sowie die alten Holzbalkendecken und die Holztreppen. „Da hört man jedes Knarzen“, sagt Matthias Aigner. Geheizt wird mit Elektronachtspeicheröfen. Eine Technologie, die längst nicht mehr den neuesten Stand repräsentiert. Dazu kommt, dass die Häuser nicht barrierefrei zu erreichen sind. All das sind Dinge, die auch mögliche Mietinteressenten abschrecke, wie Matthias Aigner feststellt. Folglich möchte die Bezirksbaugenossenschaft die genannten Schwachpunkte ausmerzen. So seien Aufzüge und ein modernerer Heizungstyp geplant, sagen die Vorstände.