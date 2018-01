Marbach Punkrocker zeigen eine unbekannte Seite

„Wir beleuchten aber auch Dinge, die wir im Alltag beobachten“, sagt Fabian Friedl. „Wobei die Geschichten, die wir daraus stricken, nicht lapidar sein sollen“, fügt Christoph Neumeyer hinzu. Albern darf es bei den Siffern hingegen schon mal zugehen. Das gehört zu den Markenzeichen der Band, live wie auf Platte. Auf „Vierundzwanzig“ erlaubt sich das Trio aber auch einen Blick zurück. Wie bei „Jennifer Hart“, das nach einer Fernsehfigur benannt wurde. Das Stück kreist um die Serienhelden der Kindheit, sagt Christoph Neumeyer, der wie Wolfram Berner 39 Jahre alt ist. Fabian Friedl ist mit seinen 37 Lenzen der Benjamin der Truppe.

Ideen für die Stücke bringen sie alle gleichermaßen ein. Etwas, das dank moderner Technik leichter ist als zu den Anfangszeiten. Die Songelemente können zuhause am PC eingespielt und dann per Mail an die anderen Bandmitglieder geschickt werden. Die machen sich dann an die Arbeit und ergänzen das Grundmaterial. Die Schlagzeugspuren wurden im Ludwigsburger Studio Jam-Music eingespielt. Gesang, Bass und Gitarre nahm man im Proberaum sowie nach Feierabend in den Räumlichkeiten von Christoph Neumeyers Arbeitgeber am Laptop auf. „Am Ende hatten wir 21 Songs zusammen. Das Album sollte aber nicht länger als eine Stunde werden. Also haben wir die vier Stücke aussortiert, die am wenigstens stark waren oder nicht ganz reingepasst haben“, sagt der Sänger.

Auf einer klassischen Tour werden die neuen Lieder nicht zu hören sein. „Das ist schwer. Erst mal müssten alle frei haben. Außerdem ist so eine Tour einfach auch enorm anstrengend“, sagt Fabian Friedl. „Wir mögen aber Konzerte und die Live-Präsenz“, betont Wolfram Berner. Folglich werde man übers Jahr verteilt in verschiedenen Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz Gigs spielen. Was einmal mehr unterstreicht: Die Siffer sind zwar schon lange im Geschäft dabei, aber längst noch nicht müde.

Info

Die Siffer stellen ihr neues Album „Vierundzwanzig“ am Freitag, 19. Januar, im Café Provinz in Marbach vor. Beginn der „Plattentaufe“, wie die Band das Event nennt, ist um 20 Uhr. Von da an steht die Gruppe zwei Stunden lang auf der Bühne des Lokals. An dem Abend kann man zudem die neue CD erwerben – wie auch bei den weiteren Konzerten, die die Gruppe im Laufe des Jahres spielen wird. Ferner ist der Longplayer für zwölf Euro über www.diesiffer.de sowie bei Amazon erhältlich. Überdies kann man „Vierundzwanzig“ bei Spotify, iTunes und Co. streamen. Die Siffer bemühen sich auch darum, dass die CD bei Müller in Marbach in den Regalen steht.