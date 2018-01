Marbach Publikum darf sich auf viel Theater freuen

Marbach - In den fast 20 Jahren seines Bestehens hat der Verein Südlich vom Ochsen schon eine Menge Events gestemmt. Die Mitglieder brachten einst die Talentbühne ins Rollen, stellten eine lange Kunstnacht auf die Beine und machten sich vor allem durch das Sommertheater einen Namen in der Region. Doch was die Kulturfreunde nun an den Start bringen wollen, würde all das nochmal in den Schatten stellen. „Das wäre die größte Veranstaltung, die wir je gemacht haben“, sagt der Vorsitzende Mark Scheuerle und meint damit das mehrwöchige Theaterfestival, das für den Sommer in der Schillerstadt geplant ist.