Marbach Provisorischer Parkplatz für die Post

Der provisorische Stellplatz, auf dem direkt am Gebäude ein bis zwei Autos parken können, soll den Postkunden signalisieren: Hier könnt ihr parken. „Viele Kunden wissen das nicht, wussten nicht, wohin mit ihrem Auto und haben sich dann direkt vor den Postweg gestellt – und das darf man natürlich nicht“, erklärt Adriane Haußmann. „Wir haben gesagt, das müssen wir ausprobieren, um die Anwohner des Postwegs zu entlasten.“ Letztlich wolle man deeskalieren, bis eine große Lösung gefunden ist.

An dieser großen Lösung arbeiten die Post und die Stadt Marbach gemeinsam. Hier fanden Gespräche statt und man sei nach wie vor in Verhandlungen, informiert der Ordnungsamtsleiter der Schillerstadt, Andreas Seiberling. „Momentan warten wir auf eine Stellungnahme seitens der Post“, so Seiberling.