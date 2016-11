Marbach Probiertage sind längst ein Geheimtipp

Das Altersspektrum der Besucher, die aus dem ganzen Umkreis kommen, ist bunt gemischt. Auch das freut Hammer. „Mir gefällt, dass auch wieder viele Junge da sind und welche, die ich bisher bei uns noch nicht gesehen habe.“ Wobei er ja nicht so viel Kundenkontakt habe wie die Mitarbeiter im Verkaufsteam, räumt Hammer ein. Denn schließlich mache er den Job ja im Ehrenamt. Umso interessanter sind auch für ihn die Weinprobiertage. Denn dann bekommt er das direkte Feedback der Kunden – über das gesamte Sortiment, aber vor allem auch über die neuen Produkte. In diesem Jahr sind es ein 2015 Lemberger aus der Classic Linie und ein Pinot Meunier, ebenfalls aus der Classic Linie. Im Zuge der Sortimentsumstellung habe man etwas ausgemistet, erklärt Hammer. Und der Lemberger Kabinett, den es bis dahin im Sortiment gab, wurde aussortiert. „Aber die Kunden haben immer wieder nachgefragt, und deshalb haben wir uns entschieden, 2015 diesen sortenreinen Lemberger zu machen.“ 12,5 Volumenprozent Alkohol hat er. „Ohne Holz, ohne Schnickschnack“, sagt Hammer und schmunzelt. Die Rückmeldungen der Kundschaft sind positiv. Und der Preis ist fair. Die Dreiviertelliter-Flasche kostet 6,10 Euro.Positiv waren auch die Rückmeldungen zur Umorganisation der Verkostung im vergangenen Jahr. Standen die Weine bis dahin noch am Rande des Probierssaals auf Tischen aneinandergereiht, wurden die rund 30 Produkte im Vorjahr und auch am vergangenen Wochenende in den drei Linien präseniert. In der Linie „Basic“ finden sich die „bodenständigen Originale“ in Literflaschen. Die Linie „Classic“ deckt die rebsortenreinen Weine in der Dreiviertel-Liter-Flasche ab, und in der „Edition“ wird fündig, wem der Sinn etwa nach einer im Barrique ausgebauten oder maischevergorenen Cuvée steht. „Die Kunden finden sich so im Sortiment besser zurecht“, weiß Hammer. „Und so wissen sie gleich, wo sie hinmüssen und fündig werden.“

Interessant ist für den Vorstandsvorsitzenden der Weingärtner Martbach auch, dass die Besucher viele Literweine probieren. „Es wird viel verglichen – und das ist der Vorteil von einer Veranstaltung wie dieser.“

Und wer ausgiebig verkostet hat, der kann sogar noch den Shuttle-Service der Weingärtner Marbach in Anspruch nehmen. Ein kleiner Bus pendelt bei Bedarf zwischen Kelter und Bahnhof. „Und es gibt auch einige Anwohner aus dem Kirchenweinberg, die ihn nutzen“, berichtet Matthias Hammer.

Am Sonntagnachmittag haben viele das schöne Wetter genutzt und sind zur Kelter spaziert. Knapp 200 waren es laut Hammer. Und auch für sie gab es einen besonderen Service. Wer den Rabattbonus von zwölf Prozent und die fünf Euro Rabatt vom Eintritt nutzen wollte und Wein einkaufte, musste die Fläschle nicht unterm Arm mit heimschleppen, sondern konnte sie einlagern und bei Gelegenheit abholen.