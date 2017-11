Marbach „Prinzipiell wäre das schon eine Option“

Sachsenheim übernimmt eine Vorreiterrolle und stellt einen hauptamtlichen Kommandanten ein. Könnte das Modell nicht auch auf Marbach übertragen werden, wo die Kommandoebene ebenfalls in Arbeit zu ersticken droht?

Prinzipiell wäre das schon eine Option. In einem ersten Schritt wollen wir aber nach Möglichkeiten suchen, die Belastung herunterzufahren, indem bürokratische Aufgaben ausgelagert werden. Ich habe aktuell einen Arbeitsaufwand von 800 Stunden im Jahr ohne Einsatz- und Übungsdienst. Da muss sich etwas ändern, sonst ist das nicht mehr zu leisten. Vor allem, wenn man noch Familie und kleine Kinder hat.

Wer soll denn die Schreibarbeit übernehmen?

Die Frage ist, ob die Stadtverwaltung einen Teil davon schultern kann. Falls nicht, muss man sich schon überlegen, ob man nicht einen Weg wie Sachsenheim einschlagen sollte.

Ist das Thema denn auch schon einmal mit der Marbacher Rathausspitze thematisiert worden?

Es gab noch keine Gespräche über eine hauptamtliche Kommandantenstelle. Wie gesagt: Wir wollen zunächst prüfen, ob es über eine Entlastung funktioniert.

Wäre Marbach überhaupt groß genug, um einen Feuerwehrchef in Vollzeit zu beschäftigen?

Ich denke schon. Sachsenheim hat zwar fast 18 000 Einwohner und damit rund 2500 mehr als Marbach. Doch die Einwohnerzahl ist nicht der einzige Parameter, der dafür ausschlaggebend ist. In Lauda-Königshofen leben lediglich 14 800 Menschen und dennoch arbeitet dort ein hauptamtlicher Kommandant. Entscheidend ist nämlich auch, wie die Risikobewertung, zum Beispiel der Industriebetriebe, in einer Kommune ausfällt und welche potenziellen Einsatzorte es gibt. Wenn viele Unternehmen in einer Stadt angesiedelt sind, die mit Gefahrgütern operieren, sind die Anforderungen an eine Feuerwehr höher. Von der Zahl der Mitglieder bewegen wir uns ohnehin in einem ähnlichen Bereich wie die Kollegen in Sachsenheim.

Wie viele Feuerwehrleute haben Sie in Marbach?

Inklusive der Jugendabteilung sind es alles in allem rund 200 Frauen und Männer. Wenn man so will, führe ich ein mittelständisches Unternehmen und habe eine der größten Abteilungen der Stadtverwaltung unter mir.

Und das im Ehrenamt.

Genau. Insofern glaube ich schon, dass Sachsenheim einen vorbildlichen zukunftsträchtigen Weg eingeschlagen hat. Bislang gab es jedoch in Sachsenheim keine hauptamtlichen Kräfte bei der Feuerwehr, auch nicht der Gerätewart, der bei sechs Abteilungen dort bislang im Gegensatz zu Marbach ehrenamtlich tätig ist. Hier wurde in Marbach frühzeitig erkannt, dass diese Aufgabe nur noch hauptamtlich bewerkstelligbar ist. Man müsste sich aber natürlich Gedanken machen, wie so eine Stelle zugeschnitten sein müsste. Ich denke auch, dass mittel- bis langfristig kleinere Kommunen auch unterhalb der „Großen-Kreisstadt-Grenze“ diesem Beispiel folgen oder zumindest darüber nachdenken werden.

Wie meinen Sie das mit dem Zuschnitt der Stelle?

Es geht darum, dass ein Kommandant dann auch 365 Tage im Jahr beschäftigt sein müsste. Derjenige, der die Stelle besetzt, könnte sich deshalb für die Stadt unter anderem auch um brandschutzrechtliche Dinge kümmern. In Remseck ist der Kommandant beispielsweise zugleich bei der Stadt Sachbearbeiter für das Feuerwehrwesen. In den großen Kreisstädten kommt das gerade nach und nach.

Würden Sie selbst für die Stelle eines hauptamtlichen Kommandanten in Marbach zur Verfügung stehen?

Wenn die Rahmenbedingungen stimmen würden, wäre es zumindest einen Gedanken wert. Aber ich will nochmals betonen, dass wir zuerst probieren, die Entlastung anderweitig hinzubekommen. Und dann müssten sich ja auch noch Feuerwehr, Stadtverwaltung und Gemeinderat einig sein, eine neue Stelle zu schaffen.

Die Entlastung für die Führungsebene ist das eine. Das andere ist die Anerkennung der Feuerwehrleute. Im technischen Ausschuss wurde vonseiten der Truppe darauf hingewiesen, dass die Wertschätzung erhöht werden sollte.

Das ist ein wichtiger Punkt. Ein Element wäre, die Entschädigungssatzung anzupassen. Mich freut es sehr, dass dies sehr positiv vom Ausschuss für Umwelt und Technik sowie von der Stadtverwaltung erkannt und aufgenommen wurde. Sie haben uns schon signalisiert, dass hier was getan werden muss und werden gemeinsam mit uns das Thema angehen. Hierzu wird es bald die ersten Gespräche geben. Wir haben vor, das Thema nach den Neuwahlen der Funktionsträger im kommenden Jahr anzupacken. Geld ist nicht alles. Wir machen das schließlich aus Idealismus. Aber es ist natürlich schön, wenn man für seinen Einsatz einen Obolus bekommt. Gerade, wenn man bedenkt, wie schwierig es ist, Familie, Feuerwehr, Freunde und Beruf heutzutage noch unter einen Hut zu bekommen.