Marbach Preise für besondere Schulleistungen verliehen

Marbach - Alljährlich feiert das Friedrich-Schiller-Gymnasium (FSG) um den 10. November herum im Humboldt-Saal des Deutschen Literaturarchivs den Geburtstag seines Namensgebers und zeichnet dabei Schüler für ihre herausragenden Leistungen aus. Traditionell mit dabei ist auch die Partnerschule des FSG, die Hohe Landesschule Hanau, denn, so deren Abteilungsleiter Walter Lütgehetmann: „Schiller ist auch uns lieb und teuer.“ Der Hanauer Preis für herausragende Leistungen in der Kursstufe I ging in diesem Jahr an Sophie Monteleone. Den Preis der Stadt Marbach, überreicht durch den Hauptamtsleiter Thomas Storkenmaier, erhielt die Jahrgangsbeste Alexandra Köpf; sie hatte sich das Buch „Die Vermessung des Himmels“ von Andrea Wulf gewünscht.