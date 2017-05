Marbach Preis für ehrenamtliches Engagement

Marbach - Das Elternforum Marbach hat den Karl-Mommer-Preis 2017 zum Thema „Familienbild im Wandel – Lebensentwürfe gestalten“ erhalten. Der von der SPD im Kreis Ludwigsburg schon zum 19. Mal verliehene Preis wurde 1995 „für innovatives und gemeinnütziges Engagement ins Leben gerufen“, so der Vorsitzende des Kreisverbands Macit Karaahmetoglu bei der Preisverleihung am Freitagnachmittag im Kreishaus in Ludwigsburg.