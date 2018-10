Marbach Polizisten im erregten Zustand beleidigt

Die Staatsanwaltschaft Heilbronn hatte den 43-jährigen gebürtigen Marbacher zum einen des Diebstahls einer EC-Karte, zum anderen der Beleidigung angeklagt. Ende August vergangenen Jahres wollte der arbeitslose Mann seine Lebensgefährtin in Dortmund besuchen. Bevor er sich zu der Busfahrt am späten Abend aufmachte, kaufte er noch Alkohol in einer Tankstelle in Murr. „Die EC-Karte lag da neben der Unterlage, ich dachte, sie sei aus einem Geldbeutel gefallen“, breitete der Angeklagte seine Version der Ereignisse vor Gericht aus. Er habe sie bei der Kreissparkasse abgeben wollen, kam aber – aus ausführlich dargelegten Gründen – erst ein paar Tage später in Dortmund dazu und ließ sich auch eine Quittung dafür ausstellen. Die Videoüberwachung der Tankstelle zeigt einem Polizisten zufolge, „wie der Angeklagte mit seinem Wechselgeld in einer fließenden Bewegung die seitlich liegende Karte einstreicht“. Auf die Frage, warum er die Karte nicht einfach bei der Tankstelle abgab, räumte der Vater von sieben Kindern ein: „Ich habe viel getrunken an dem Tag, vielleicht habe ich nicht ganz überlegt gehandelt.“ Die Prozessbeteiligten einigten sich daraufhin, diesen Punkt wegen Geringfügigkeit fallen zu lassen.