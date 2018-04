Marbach - Die Polizei hat am Donnerstagnachmittag in der Bottwartalstraße einen 31-jährigen Vandalen festgenommen. Kurz nach 16 Uhr war der Verdächtige dabei beobachtet worden, wie er mit einem Stein einen geparkten Jaguar zerkratzte und dann bis zum Eintreffen der Polizei von Zeugen festgehalten worden. Der mutmaßliche Täter hat an dem Wagen einen Schaden von 3000 Euro angerichtet. Er wurde nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder freigelassen. Was ihn zu der Tat bewogen hat, ist bislang unklar. Ungewiss ist auch, ob der 31-Jährige womöglich noch mehr auf dem Kerbholz hat. Am Sonntag und in der Nacht auf Mittwoch waren in Marbach ebenfalls Autos zerkratzt worden (wir berichteten). „Das muss man überprüfen, ob es da einen Zusammenhang gibt“, sagt Peter Widenhorn, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ludwigsburg.