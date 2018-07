Marbach Polizisten stürmen mehrere Gebäude

Dieser Vorfall am sehr frühen Sonntagmorgen vor über drei Wochen begann mit einem Anruf bei der Polizei, in dem sich ein Anwohner der Wildermuthstraße über eine Ruhestörung beschwerte. Die Polizeistreife traf vor einer Eisdiele eine rund zehnköpfige Gruppe junger Männer an. Als sie diese kontrollieren wollte, versuchte einer der Männer zu flüchten. Die Polizisten hielten ihn fest, woraufhin die anderen Männer die Beamten angriffen (wir berichteten). Die Männer schlugen mit Fäusten auf die Beamten ein, dabei verletzte einer der Angreifer einen Polizisten so stark am Kopf, dass dieser in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Vier von fünf ermittelten Tatverdächtigen wurden einige Tage nach der Tat in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingewiesen. Laut Peter Widenhorn, dem Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, hat die Polizei mittlerweile noch mehr Tatverdächtige ausfindig gemacht.