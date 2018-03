Marbach/Pleidelsheim Überregionale Lösungen gegen Stickoxide müssen her

Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zu Fahrverboten für Diesel-Fahrzeuge auf besonders belasteten Streckenabschnitten herrscht allenthalben Unsicherheit über die Umsetzung. In der Politik wird über die Blaue Plakette oder Diesel-Nachrüstung gestritten. Auch in den Rathäusern in der Region sieht man die Entwicklung mit Spannung. Dass etwas getan werden muss, ist klar: In Marbach lag der Jahresmittelwert der Stickoxide 2017 bei 55 Mikrogramm, in Pleidelsheim bei 47. Erlaubt sind höchstens 40 Mikrogramm im Jahresmittel.