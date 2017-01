Die meisten Unfälle, die sich zwischen 8 und 9.30 Uhr ereigneten, spielten sich bei niedriger Fahrgeschwindigkeit auf Parkplätzen ab.

In der Panoramastraße und in der Straße „Auf den Felsen“ in Marbach rutschten mehrere Fahrer auf abgestellte Fahrzeuge. Dasselbe passierte auch Fahrzeuglenkern in der Achamstraße, Benzstraße und der Talstraße in Pleidelsheim. Verletzt wurde dabei laut Polizei niemand.