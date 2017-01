Marbach Platz in den Magazinen des DLA wird eng

Gründe für die drohende Platznot ließen sich im weiteren Verlauf des Pressegesprächs leicht erkennen. Lang war die vorgelegte Liste mit Neuanschaffungen. Einige namhafte Vor- und Nachlässe sind nach Marbach gekommen, darunter die Sammlung des 2013 verstorbenen Schriftstellers und Herausgebers Peter Urban. Nicht zuletzt der vor allem als Tschechow-Übersetzer bekannt gewordene Urban trage schließlich dazu bei, dass das Marbacher Institut „zunehmend ein mehrsprachiges Archiv wird“, sagte Jan Bürger, stellvertretender Leiter des Archivs. Einige Sammelstücke von Peter Urban sind zum Beispiel in serbo-kroatischer Sprache verfasst.

Stolz schwingt mit, wenn Direktor Ulrich Raulff die Neuerwerbungen von Horst Bredekamp und Martin Warnke anspricht. Seien es doch gerade die Kunsthistoriker gewesen, die für bahnbrechende Veränderungen in den deutschen Geisteswissenschaften verantwortlich zeichneten. „Sie haben ihr Fach umgekrempelt: weg von der Stilbeschreibung hin zu einer Bildwissenschaft“, so Raulff, der damit auch auf den Bestand von mehr als 360 000 Fotos in Marbach hinwies.

Diese Bilder werden vor allem bei der zweiten großen Wechselausstellung „Die Familie. Ein Archiv“ vom 21. September dieses Jahres an bis zum 18. Februar 2018 eine Rolle spielen. Das Bild, und ganz besonders die Fotografie, tragen laut der neuen Museumsleiterin Ellen Strittmatter eine wesentliche Rolle im Konzept der Familie. Insofern sei es Anspruch der Ausstellung, eine „Philologie des Bildes weiterzutreiben“.

Vorher ist vom 3. Mai bis 6. August die Ausstellung „Rilke und Russland“ zu sehen, die anschließend in die Schweiz und nach Russland wandert, was den künstlerischen Leiter Thomas Schmidt vor ungewohnte Herausforderungen stellt. Schließlich gilt es zweimal, die europäischen Außengrenzen zu passieren. Allein „die Schau durch den Zoll in Russland zu bekommen, ist eine Leistung“.

Zu den Highlights des Jahres gehört auch die Marbacher Schillerwoche, „für die Sie am besten gleich ein Hotelzimmer buchen“, rät Ulrich Raulff den Gästen. Am Mittwoch, 8. November, wird abends die Schau „Beckett in Deutschland“ eröffnet. Bereits am darauf folgenden Freitag verleiht die Stadt Marbach den Schillerpreis an Horst Bredekamp. Und die Schillerrede am Sonntag, 12. November, hält die Publizistin Nike Wagner. Damit setzt das DLA die Reihe fort, Schillerredner passend zu den Ausstellungen einzuladen. Der Name Wagner deute auf die Familienausstellung geradezu hin.