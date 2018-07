Marbach Planskizzen kommen an

Ute Rößner (SPD) findet die Idee des Parkhauses „genial“. Sie wies mit Blick auf die Pläne für Fußgängerzone und Kelterplatz jedoch darauf hin, dass an die Marktbeschicker gedacht wird. Auch Sebastian Engelmann von den Grünen schloss sich dem Lob der Runde an und regte darüber hinaus an, an das Thema Beschattung zu denken. Außerdem hakte er nach, was es bedeute, wenn der Erste Beigeordnete sage, man nehme die Ideen von Schmidt mit. „Was heißt das konkret?“, wollte er wissen. Der Erste Beigeordnete Gerhard Heim versicherte, dass die Verwaltung die Ideen ernst nimmt. Die Tiefgarage habe Charme, der Bereich dort sei ungenutzt. Allerdings habe er einmal hochgerechnet was der Bau der Tiefgarage koste: „Das ist ein Zehn-Millionen-Projekt.“ Was das Sanierungsgebiet angehe, so sei er sich ziemlich sicher, dass die Projekte in dem Gebiet liegen, antwortete er auf Rückfrage von Jochen Biesinger (CDU). Die Stadt werde als nächstes prüfen, ob der Stadtgraben wirklich aufgefüllt sei sowie mit Land und Eigentümern sprechen.