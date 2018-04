Marbach Pläne für Reha-Klinik sind vorerst geplatzt

Das Land beschränkt die Belegklinik

Klar ist, dass es auch weiterhin Belegbetten in Marbach geben wird, die von niedergelassenen Chirurgen für ihre Patienten vorgehalten werden – so wie das bereits heute der Fall ist. Doch anders als zunächst angedacht, wird wohl keine weitere medizinische Fachrichtung hinzukommen. Nach Informationen unserer Zeitung hat das Haus von Sozialminister Manne Lucha (Grüne) einer Erweiterung der Belegklinik einen Riegel vorgeschoben. Es dürfen sich zwar neue Ärzte ansiedeln, allerdings keine aus anderen medizinischen Disziplinen. Dass die angedachte Reha-Klinik auf absehbare Zeit nicht kommt, dürfte vor allem in Marbach Enttäuschung auslösen. Bürgermeister Jan Trost und der frühere Rathauschef Herbert Pötzsch, der für die Freien Wähler im Kliniken-Aufsichtsrat sitzt, hatten sich für eine solche Einrichtung stark gemacht, auch ein interessierter Investor war bereits gefunden. Gegenwind kam vor allem von niedergelassenen Medizinern: Jürgen Siegele, der in Großbottwar ein Reha-Zentrum betreibt, sprach von einer „offenen Kriegserklärung“. Milko Hess, Leiter eine Reha-Einrichtung in Bietigheim-Bissingen, sieht einen „gesättigten Markt“, der keinen „Riesenbunker mit 250 bis 280 Betten“ in Marbach vertrage. Auch die Deutsche Rentenversicherung hatte Vorbehalte gegen den Bau vorgebracht. Wie zu hören ist, haben sich inzwischen große Teile des Aufsichtsrats wie auch der Landrat Rainer Haas als Chef des Gremiums dieser Meinung angeschlossen.