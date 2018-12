Marbach Pläne für neues Kraftwerk präsentiert

Marbach - Einiges los war am Donnerstag im Energie- und Technologiepark am Rande der Schillerstadt. Der Netzbetreiber EnBW stellte im Rahmen eines Infotages die Pläne für den Bau eines neuen Kraftwerks vor. Das neue Projekt soll direkt neben den bereits bestehenden Block III gebaut werden. Die Besonderheit: das geplante Kraftwerk wird eine sogenannte Netzstabilitätsanlage. Diese wird nur im Notfall tatsächlich in Betrieb genommen. Die EnBW entwickelte das Projekt für eine Ausschreibung des Übertragungsnetzbetreibers Transnet BW.