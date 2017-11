Marbach Pizza und Pasta im Minutentakt

Dennoch können sie und ihre Mitarbeiter Nicole Schmiedt und Antonio Mauro, die an diesem Abend die Stellung halten, nicht die Hände in den Schoß legen. „Zum Glück haben wir noch einige Vorbestellungen“, sagt Denise di Giovanna. Und die werden in Windeseile abgearbeitet. Denn die Kunden haben Hunger.

Der Pizzabäcker Antonio Mauro scheint vier Hände gleichzeitig zu haben. Eben noch holt er eine bereits am Vormittag vorbereitete Teigkugel aus einer Schublade, steckt sie in eine Maschine, die den Teig automatisch auswellt, da klingelt es hinter ihm, was für ihn das Zeichen ist, dass die ersten Pizzas fertig sind. In dem gut 350 Grad heißen Ofen dauert das nur etwa vier Minuten. Mit einem großen Backofenschieber, der einen unweigerlich an Frau Holle denken lässt, holt er die heißen, duftenden Fladen heraus, legt sie in vorbereitete Kartons und zerteilt sie flink in handliche Stücke. Mehrere Kartons stellt er in eine Thermobox, überprüft noch kurz den darauf geklebten Bestellzettel, eilt zum Kühlschrank und holt die dazugehörigen Getränke heraus. „Nicole, du musst los!“, ruft unterdessen Denise di Giovanni nach hinten. Nicole Schmiedt übernimmt an diesem Abend ausnahmsweise den Fahrdienst. „Eigentlich hat das der Chef nicht so gern“, sagt sie. Denn je nachdem, wo man hinmüsse, sei das für eine Frau nicht immer ungefährlich. Gegen Gefahren sind aber auch Männer nicht unbedingt gefeit, wie das Beispiel ihres Kollegen zeigt, der in Steinheim angeschossen wurde. Dass es ihm inzwischen wieder recht gut geht und er regelmäßig vorbeischaut, darüber sind alle bei La Torre sehr froh.