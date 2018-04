Marbach Peter Hahne hält die Predigt am Alexandertag

Marbach - Es ist eine schöne Tradition, dass der Verein zur Erhaltung der Alexanderkirche am ersten Sonntag im Mai, dem so genannten Alexandertag, zu einem festlichen Gottesdienst in die Alexanderkirche einlädt. „Wir bemühen uns immer, für die Predigt an diesem Tag eine besondere Persönlichkeit zu gewinnen und da durch unsere Kirche bekannt zu machen“, erklärt der Vorsitzende des Vereins, Herbert Pötzsch. Was in diesem Jahr voll und ganz gelungen ist. Denn am diesjährigen Alexandertag wird der Fernsehjournalist Peter Hahne die Predigt halten. Und zwar zu Philipper Kapitel 2, Verse fünf bis elf. Der Titel der Predigt lautet „Ein Absteiger wird Nummer 1“.