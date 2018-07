Marbach - Ärgerlich: Auf dem LIDL-Parkplatz an der Rielingshäuser Straße hat ein unbekannter Autofahrer am Mittwoch zwischen 20.20 und 20.45 Uhr einen geparkten Mini angefahren. Dabei ist Schaden in Höhe von 1500 Euro entstanden. Der Gesuchte hat sich anschließend aus dem Staub gemacht. Das Polizeirevier Marbach bittet unter Telefon 0 71 44 / 90 00 bittet um Hinweise.